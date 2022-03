VERSO CATANIA-MONTEROSI: ballottaggio Pinto-Zanchi in difesa, favorito il primo

Mentre sono giorni di grande attesa in città per capire cosa succederà venerdì in sede di asta, la squadra di mister Baldini si concentra sul campo per preparare l’importante confronto casalingo con il Monterosi. Prime valutazioni circa l’undici rossazzurro da opporre alla squadra laziale. A cominciare dal reparto arretrato, dove Sala continuerà a difendere i pali e la coppia mancina formata da Monteagudo e Lorenzini dovrebbe essere confermata. L’ex Turris non era al 100% delle condizioni fisiche ad Avellino ma avrebbe comunque stretto i denti giocando dal 1′. A meno di imprevisti, sarà della partita sabato. Sulla destra è pronto a sfrecciare il solito Albertini, mentre nella corsia di sinistra Pinto è in ballottaggio con Zanchi, quest’ultimo rientrato da martedì in gruppo. L’ex Monopoli dovrebbe essere ancora favorito per la maglia da titolare.

