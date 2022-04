CATANIA (Video): l’incitamento dei tifosi nel Settore Ospiti del “Viviani”

Mentre il futuro del club è in mano alla curatela fallimentare, alla ricerca di un acquirente, “gli ultras del Catania non indietreggiano di un passo e continuano a fronteggiare il presente con passione e sfrontatezza – si legge sulla testata Sport People – come se all’orizzonte ci fossero solo grandi vittorie. Quelle che meriterebbero per il loro tifo sempre appassionato”.

A proposito del sostegno della tifoseria rossazzurra, vengono pubblicate su Youtube le riprese dei tifosi a supporto della squadra di Baldini nel Settore Ospiti dello stadio “Alfredo Viviani” di Potenza, dove il Catania è riuscito in extremis a pareggiare i conti grazie alla rete di Antonio Piccolo.

