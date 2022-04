EX ROSSAZZURRI – Franco Carboni: “Catania, ricordi bellissimi e quel successo contro l’Inter del triplete…”

Convocato da Scaloni con l’Argentina, il classe 2003 è già nel giro della Prima Squadra dell’Inter, prima con Conte e poi con Simone Inzaghi. L’ex rossazzurro Franco Carboni, cresciuto nelle giovanili del Catania e figlio di Ezequiel Carboni, il quale nel nostro Paese ha indossato proprio la casacca rossazzurra (rivestendo anche l’incarico di allenatore e responsabile del settore giovanile), sogna un grande futuro. Ai microfoni di goal.com ha ricordato l’esperienza vissuta alle pendici dell’Etna: “Ci sono stati solo cinque mesi ma ho ricordi bellissimi. Non conoscevo la lingua. L’ambiente è molto caldo e mi sono trovato benissimo. Il 3-1 che il Catania rifilò alla grande Inter del triplete? Mi ricordo quella partita perché ero allo stadio con mio fratello. Eravamo piccoli ma quella me la ricorderò per sempre per tutta la gente che c’era. È un ricordo molto bello. Una vittoria incredibile di una squadra medio-piccola come il Catania contro un’Inter che non perdeva mai”.

