STAMPA NAZIONALE, Esposito (TuttoC): “Si tragga insegnamento dal caso Catania. Ne va della credibilità di questo sport”

In un articolo a firma di Luca Esposito, realizzato per il portale nazionale tuttoc.com, parlando della regolarità del campionato di Serie C l’auspicio è che si tragga insegnamento dal caso Catania, “iscrivendo unicamente quei club che possono fornire garanzie pluriennali e a lungo termine”. “Basta rinvii – si legge ancora –, asterischi, 0-3 a tavolino, algoritmi, classifiche riscritte (come accaduto anche oggi all’Imolese, cambia l’avversario negli spareggi: si gioca con la Pistoiese, andata in trasferta) e tribunali che stravolgono tutto”, perchè “ne va della credibilità di questo sport”.

