EX ROSSAZZURRI – Marchese: “Catania, spero che ci sia una speranza. Esclusione sarebbe sconfitta per il calcio italiano”

L’ex rossazzurro Giovanni Marchese commenta l’eventuale esclusione del Catania dal campionato, ai microfoni di TuttoC.com: “È una cosa brutta, sarebbe una sconfitta per il calcio italiano. Spero che fino all’ultimo ci sia una speranza affinché vada tutto per il meglio. Non avremmo mai pensato a qualcosa del genere su una società che negli anni di Serie A ci ha fatto vivere degli anni bellissimi. I tifosi si auguravano che Mancini, al di là di quanto si leggesse sui giornali, fosse la persona giusta per salvare il club. I calciatori si impegnano sempre e stanno tenendo duro. Gli servirà anche per il futuro, Catania rimane una piazza importantissima al netto delle difficoltà. Lui e mister Baldini hanno portato in alto il nome della città, i meriti vanno a tutti. Spero si possa ripartire dal punto più alto possibile. Sono sicuro che prima o poi il Catania tornerà in Serie A”.

