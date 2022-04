STAMPA NAZIONALE – Binda: “Catania, per il Tribunale non sarebbe più logico far finire il campionato?”

Il giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ Nicola Binda interviene sui social in merito agli sviluppi del caso Catania: “E’ allucinante quello che sta succedendo a Catania. Il Tribunale ha annullato la vendita a Mancini (e fin qui, ok: anche se sembra una barzelletta) e ha chiesto a Figc e Lega Pro di sostenere le spese per far finire il campionato al Catania. Ovviamente Figc e Lega Pro, per rispetto delle altre società, hanno detto di no rimandando la palla al Tribunale e ora lo stesso Tribunale deve decidere se mantenere l’esercizio provvisorio fino al 19 o revocarlo. Ma dico: con tre partite in casa (quindi con incassi…) e una a Palermo (quindi un pulmann e via) non sarebbe più logico per il Tribunale fare finire il campionato alla squadra e poi – eventualmente – chiudere bottega? Capisco che la situazione sia già paradossale (perché un club in queste condizioni è arrivato fin qui?), ma adesso falsare tutto riscrivendo la classifica sarebbe peggio.

