EX ROSSAZZURRI – Marino: “L’amore del tifoso catanese va oltre la categoria”

L’ex rossazzurro Pasquale Marino a La Casa di C commenta il rischio esclusione del Catania dal campionato, sottolineando che sarebbe “un dispiacere enorme per Catania”. Aggiungendo: “Se la squadra dovesse tornare fra i dilettanti, i tifosi risponderebbero proprio come allora. Allo stadio c’erano sempre almeno 12mila persone, mentre l’Atletico Catania – che sulla carta era diventata la prima squadra della città e che lottava addirittura per la B – era grossa se ne metteva insieme duemila. L’amore del tifoso catanese è incondizionato, va oltre la categoria. La mia esperienza in rossazzurro da allenatore? Ci sono state annate importanti con Pulvirenti e Lo Monaco alla guida del club. Ricordo con affetto le ultime partite. Quella in casa contro l’Albinoleffe che valse la A (2-1 il risultato finale) e poi lo spareggio salvezza vinto a Bologna contro il Chievo (2-0)“.

