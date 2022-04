INFERMERIA: da valutare le condizioni di alcuni rossazzurri

Tornato disponibile Russotto, sceso in campo nel momento topico della partita pareggiata a Potenza, mister Baldini – al rientro dalla squalifica – valuterà altri eventuali recuperi per il Catania in vista del match di domenica pomeriggio contro il Latina. Tenendo conto che non ci sarà lo squalificato Albertini e dei ritorni di Claiton e Lorenzini, vedremo se sarà possibile riavere a disposizione anche Sala, Bianco e Pino, non convocati per la sfida del “Viviani”. Pino è stato davvero sfortunato perchè avrebbe avuto ottime chance di giocare dall’inizio a Potenza se non avesse riscontrato problemi fisici. In porta, a prescindere da Sala, dovrebbe comunque essere riconfermato Stancampiano.

