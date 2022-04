COPPA ITALIA SERIE C: il Padova si aggiudica la competizione

Sorride il Padova. È sufficiente la rete direttamente da calcio di punizione di Jelenic al 63′ per permettere ai biancoscudati di sconfiggere il Sudtirol nella finale di ritorno e conquistare la Coppa Italia di Serie C. 0-1 il risultato finale allo stadio “Druso”, dopo il pareggio maturato nella gara d’andata in Veneto. Successo che conferma anche l’ottimo stato di forma dei patavini, reduci da una serie importante di vittorie consecutive che li ha portati, in campionato (girone A), a -2 dallo stesso Sudtirol capolista. Altoatesini che, adesso, dovranno prestare attenzione a non perdere la vetta della classifica.

