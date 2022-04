LA SICILIA – Catania, i tifosi “chiamano” gli investitori

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

In attesa della risposta della FIGC e della costituzione del bando, un gruppo di tifosi del Catania ha scelto di non restare con le mani in mano promuovendo una proposta virtuosa. Attraverso un canale della piattaforma di messaggistica istantanea Telegram, il gruppo “Magico Catania Group” si è fatto portavoce di un’iniziativa che mette in risalto l’attaccamento ai colori rossazzurri sentendo un gruppo d’imprenditori tramite email e pec spiegando il perché di investire su Catania e sul Catania, invitandoli di partecipare al bando. 25 gruppi di investitori e fondi sono già stati contattati. Tra questi Fendi, Gucci, Vuitton, Dolce & Gabbana, Red Bull. “Per molti sembrerà una stupidaggine – si legge nella nota del gruppo – ma l’amore per i nostri colori e il dolore per la scomparsa del Calcio Catania porta anche a tentare l’impossibile”. Chiara la voglia di rinascita della comunità rossazzurra per una fede che non conosce ostacoli. Mantenendo viva la speranza che un nuovo proprietario ponga le basi per il rilancio del calcio a Catania.

