STAMPA NAZIONALE – Schira: “Dopo il Catania, una decina di club di Serie C rischia di finire nei guai”

Nicolò Schira, attraverso un articolo redatto per il portale nazionale tuttoc.com, sottolinea come il caso Catania potrebbe soltanto aver aperto le danze. Nello specifico scrive che “sarà un’altra estate di passione per il mondo della Lega Pro, con una decina di club (chi più, chi meno…) a rischiare di finire nei guai”. Aggiungendo: “D’altronde ci siamo abituati con oltre un centinaio di club spariti negli ultimi 3-4 lustri. Altro che riforme dei campionati! Sarebbe bastato bloccare i ripescaggi negli ultimi 3 anni per avere 2 gironi invece che gli attuali 3 nella terza serie. Ma torniamo alla stretta attualità. Tra le società più in difficoltà la Pro Patria che non trova pace dopo la cessione da parte di Patrizia Testa al Consorzio Sgrai, che ha già messo in vendita la società dopo le note traversie giudiziarie” e “per ora regna un silenzio assordante quanto preoccupante”, con il rischio che il club bustocco riparta dai Dilettanti non iscrivendosi al campionato. Restando in Lombardia “si respira un’aria strana anche dalla parti di Seregno. Qualcosa sembrerebbe essere andato storto nella cessione del club”. In Toscana si pone l’accento “su un’altra situazione caotica e preoccupante, quella del Siena. La sensazione è che la proprietà armena sia un po’ a fine corsa, come spesso succede con gli investitori stranieri che dopo un paio d’anni senza successi tirano i remi in barca”.

