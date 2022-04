SERIE C – Giammarioli: “Caso Catania? Esempio molto brutto. Serve più determinazione nei controlli degli acquirenti”

Stefano Giammarioli, ex Direttore Sportivo del Grosseto, si sofferma sul caso Catania e commenta l’ufficializzazione del passaggio di Francesco Baldini sulla panchina del Vicenza, ai microfoni di tuttoc.com: “Il caso Catania dimostra che non c’è la forza di mettere in pratica quello che dovrebbe essere normale. Vedere una squadra esclusa a tre giornate dalla fine è un esempio molto brutto, che lascia dubbi sulle gestioni. Manca un tassello per fare il salto: bisogna essere ancora più determinati quando si va a controllare acquirenti che non possono produrre garanzie. Baldini al Vicenza? Ha fatto un lavoro eccelso a Catania, dove era difficilissimo farlo, con un gruppo di ragazzi che l’ha seguito. L’esonero di Brocchi è stato inaspettato, ma credo che Baldini se lo meriti per tutto quello che ha fatto”.

