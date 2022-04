ESCLUSIVA – Ambrosi: “Catania, torneremo a gioie per il nostro Elefante. E’ il momento di stare uniti”

Alessandro Ambrosi, ex bomber del Calcio Catania, ha lasciato tramite i nostri microfoni un messaggio ai tifosi rossazzurri, provati dal fallimento del club etneo e dall’esclusione dal campionato di Serie C.

“Porgo un grandissimo saluto a tutti i tifosi catanesi che sono legatissimi alla squadra, come d’altronde lo sono io. Cerchiamo di stare uniti in questo momento bruttissimo per noi, che purtroppo ha segnato la fine del nostro amatissimo Catania. Dico solamente poche parole: bisogna portare avanti nel migliore dei modi e con grandissimo attaccamento, che abbiamo sempre avuto, la nostra passione e il nostro legame con la squadra di questa città in modo che prima o poi Catania possa tornare a gioire per le gesta della propria compagine. Una città del genere non meritava assolutamente un così triste epilogo. Da parte mia un grandissimo abbraccio, con la speranza anzi con la sicurezza che quanto prima torneremo a gioire per il nostro amato Elefante. Un abbraccio a tutti e un saluto fortissimo da Alessandro Ambrosi”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***