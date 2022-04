SERIE C – Condò (D.S. Vibonese): “Problema punti? Se il Catania fosse stato escluso a dicembre sarebbe cambiato poco”

Luigi Condò, direttore sportivo della Vibonese, è intervenuto ai microfoni di tuttoc.com commentando l’esclusione del Catania dal campionato in corso: “Dispiace, una piazza importante. A tre giornate dalla fine capisco anche il dispiacere dello staff tecnico e dei giocatori. Non vorrei mai trovarmi nella stessa situazione. Speriamo che in futuro queste problematiche non trovino più spazio in Serie C, sono cose che umanamente dispiacciono. Ci sono delle squadre che hanno visto un decurtamento di punti, ma il problema si sarebbe posto anche se il Catania fosse stato escluso a dicembre o gennaio. Cambia poco. L’unica variante è che a tre giornate dal termine c’è poco margine per recuperare. Sono situazioni che vanno monitorate a inizio campionato. Baldini al Vicenza? Il calcio è questo. Se la regola dice che in caso di svincolo dopo la revoca dell’affiliazione, l’allenatore può firmare altrove, è giusto. Ha trovato una piazza importante dove continuare a lavorare”.

