SERIE C – Magrì (Pres. Virtus Francavilla): “Catania, fine annunciata. Sistema non ha saputo mettere in campo anticorpi”

Si è espresso così il Presidente della Virtus Francavilla Antonio Magrì, con riferimento alla esclusione del Catania dal campionato di Serie C, ai microfoni di tuttocalciopuglia.com: “Credo che la vicenda Catania sia una sconfitta per tutto il sistema che non ha saputo mettere in campo gli anticorpi per evitare una fine annunciata. Come ha detto il nostro Presidente Ghirelli, le minori restrizioni di bilancio dovute alle misure per aiutare le squadre a superare la crisi generata dal Covid, ha permesso al Catania di iscriversi pur non avendo le condizioni finanziarie per poter sostenere un intero campionato. Questa situazione ci deve fare riflettere per il futuro”.

