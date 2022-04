EX ROSSAZZURRI – Leone, l’agente: “Kevin tra i migliori 2005 d’Italia. E’ molto legato a Catania”

Gianluca Virzì, agente della GVTalentsAgent, tesse le lodi dell’attaccante etneo cresciuto nelle giovanili del Catania, Kevin Leone. Il Sassuolo, club molto attivo in fatto di giovani talenti, si è assicurato il diritto alle prestazioni sportive del ragazzo nella scorsa sessione estiva del calciomercato. Adesso Leone sogna l’esordio nella Prima Squadra neroverde, dopo avere contribuito al trionfo del Sassuolo nella Viareggio Cup. Riportiamo un estratto dell’intervista concessa da Virzì a sassuolonews.net con riferimento alle potenzialità del giocatore classe 2005:

“Gli piace abbassarsi per prendere la palla, vuole stare al centro del gioco, ma la sua caratteristica principale è lo strappo, quando parte in corsa diventa alcune volte imprendibile. Ha delle ottime caratteristiche tecniche che gli consentono nell’allungo un ottimo controllo di palla. Vede molto bene la porta, tira da tutte le parti e ha grande forza. Ha tecnica, forza, strappo, ha una gamba che quando riesce a correre è imprendibile. Che lui sia tra i 2005 più forti in Italia lo confermo anche oggi, ancor di più rispetto al passato. Kevin Leone è tra i migliori 2005 d’Italia”.

“Fuori dal campo posso dire che Kevin è un ragazzo molto umile, legato alla sua terra, alla sua città Catania e al suo quartiere. Gli fa piacere, quando è possibile, tornare in città e stare con i suoi amici, è cresciuto nel quartiere di Nesima, lo aspettano sempre, gli vogliono bene, è molto generoso e gli piace stare in comitiva e naturalmente con la famiglia e con il fratello più piccolo. È un ragazzo che vive di calcio e il suo obiettivo è poter esordire in Serie A con il Sassuolo”.

