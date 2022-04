SITUAZIONE DISCIPLINARE: rientrano in tre. Squalificato Albertini. Anche Rosaia in diffida

Dopo la partita Potenza-Catania, che ha visto i rossazzurri uscire imbattuti dal confronto disputato allo stadio “Alfredo Viviani”, riepiloghiamo la situazione disciplinare in vista del match casalingo con il Latina fissato per domenica 10 aprile con fischio d’inizio alle 14:30. Rientrano dalla squalifica mister Francesco Baldini, Claiton e Filippo Lorenzini. Squalificato, invece, il terzino Alessandro Albertini per una giornata in quanto ammonito (era diffidato). Il centrocampista Giacomo Rosaia si aggiunge ai seguenti calciatori in regime di diffida: Alessandro Provenzano, Andrea Sala, Riccardo Cataldi e Luca Ercolani.

