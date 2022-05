CALCIO SICILIANO – Palermo, consigliere comunale: “Torre del Grifo ha permesso di rinviare il fallimento del Catania. Non facciamo scappare gli investitori…”

City Football Group completerà l’acquisto del Palermo Calcio? A proposito della trattativa in corso di svolgimento con i proprietari del Manchester City, è intervenuto Antonino Randazzo, consigliere comunale della città di Palermo: “La costruzione di un nuovo stadio di proprietà e un centro sportivo avrebbero salvato dal fallimento il Palermo di Zamparini, così come per diversi anni il centro sportivo di Torre del Grifo ha permesso al Catania Calcio di rinviare il proprio fallimento grazie al valore patrimoniale. Purtroppo la politica per anni si è messa di traverso e ha contributo ad affossare la squadra rosanero. Non possiamo permettere di ripetere gli errori del passato, non bisogna fare fuggire anche gli attuali investitori. A maggior ragione se si concretizzerà la cessione del club agli imprenditori già proprietari del Manchester City, dobbiamo renderci disponibili ad accogliere i loro investimenti nelle infrastrutture per raggiungere in pochi anni la Champions League con impianti sportivi all’altezza”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***