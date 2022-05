EX ROSSAZZURRI: profumo di Serie A per Sottil? Contatti con l’Udinese

Non è passata inosservata l’ottima stagione di Andrea Sottil sulla panchina dell’Ascoli, in Serie B. Chissà che il tecnico di Venaria Reale non cambi squadra nella prossima stagione passando dai colori bianconeri marchigiani al bianconero friulano. Secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio, infatti, l’Udinese avrebbe effettuato i primi contatti. Sottil, peraltro, aveva vestito la maglia dell’Udinese dal 1999 al 2003, collezionando 115 partite e segnando 8 gol. Il club del patron Pozzo valuta anche altri profili ed è probabile che entro la prossima settimana scioglierà le riserve. Sottil, intanto, aspetta. Sognando l’occasione di allenare per la prima volta nella massima categoria dove, da calciatore, ha vestito anche le casacche di Torino, Fiorentina, Atalanta, Reggina e Catania.

