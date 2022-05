CALCIO IN PROVINCIA – Acireale: Lodi suona la carica, chiudono Garetto e Correnti. Granata in finale playoff

Finestra riservata al calcio della provincia di Catania focalizzando l’attenzione sull’Acireale, che si aggiudica la semifinale playoff di Serie D disputata ad Aci Sant’Antonio contro il Lamezia Terme. Granata che ribaltano lo 0-2 iniziale fissando il risultato sul 4-2 e staccando il pass per la finale di Cava de’ Tirreni: chi vincerà conquisterà un punteggio in prospettiva di un’ipotetica richiesta di ripescaggio in Serie C. Al cospetto del Lamezia, prova dai due volti offerta dagli acesi: distratti, lenti, prevedibili ed imprecisi nel primo tempo; decisamente agguerriti, organizzati e determinati nella ripresa. Haberkorn (6′) e Bezzon (48′) portano in vantaggio gli ospiti. Poi ci pensa Lodi a suonare la carica, trasformando prima un calcio di rigore (49′), poi sparando in porta direttamente da punizione per il momentaneo pareggio (55′). Successivamente alla doppietta di Lodi, Garetto di testa firma la rete del sorpasso granata (57′) e Correnti cala il poker in contropiede (92′).

