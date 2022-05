FUTURO CATANIA: la palla passa agli investitori, il Comune attende passi concreti

L’avviso volto alla raccolta di manifestazioni d’interesse è stato pubblicato nei giorni scorsi. Adesso la palla passa unicamente agli investitori. Chi è interessato al rilancio del calcio catanese si faccia avanti, concretamente. E’ il momento giusto per farlo, c’è tempo fino al 18 giugno. Dopo i contatti informali avviati nei giorni scorsi, a parlare dovranno essere unicamente i fatti, rappresentati dalla documentazione che perverrà al Comune.

Qualcuno in città ha storto il naso per la mancanza di un organo super partes nella selezione delle manifestazioni di interesse, come accaduto in altre importanti realtà calcistiche fallite. Se ne occuperà l’Amministrazione comunale, nella persona del Sindaco, sulla base di giudizio insindacabile e a carattere fiduciario, fatta salva la possibilità di avvalersi nella fase istruttoria e di verifica della documentazione richiesta del supporto della struttura Sport del Comune.

Serietà, affidabilità, onorabilità del soggetto proponente saranno indispensabili ai fini della scelta. Gli istanti avranno anche la possibilità di essere convocati per un colloquio conoscitivo. Fondamentale il ruolo del Comune che, successivamente, sottoporrà la proposta maggiormente rispondente ai requisiti alla FIGC per la decisione ultima sulla accettazione della stessa e gli adempimenti relativi all’ammissione al campionato. Adesso non resta che attendere le mosse degli imprenditori. Il 18 giugno si avvicina, in palio c’è la passione di una città affamata di calcio e smaniosa di ripartire con un progetto importante e degno di una grande tifoseria.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***