SALVINI (ex dirigente Frosinone): “Caso Catania uno dei tanti. Amore per la maglia va salvaguardato e rispettato”

Ernesto Salvini, che è stato dirigente del Frosinone per 14 anni, ai microfoni di TuttoC.com dà uno sguardo ai temi legati ad un calcio sempre più malato, con il fallimento del Catania che rappresenta solo l’ultimo atto: “Ogni volta che una società si trova in queste difficoltà mi si stringe il cuore. Ho amato il calcio degli anni ’80 e inizi ’90, ero giovanissimo e affascinato dagli uomini di quel calcio. Parla del Catania ma purtroppo di esempi del genere se ne possono fare tanti. Penso soprattutto ai padri che trasmettono ai figli l’amore per una maglia che a loro volta hanno ereditato da un genitore, uno zio, un fratello più grande. Il vero senso di chi fa il nostro lavoro è quello di salvaguardare questo amore e rispettarlo. Presidenti di passaggio in cerca di “affari” e dirigenti arrivisti e disaffezionati alla società che gli ha dato l’onore di rappresentarla non servono. Benedetti sempre siano i presidenti che hanno come unica missione quella di far felice il tifoso che da parte sua però deve avere pazienza e dare fiducia a chi non ha potenzialità immense ma ce la mette tutta, perché in fondo è proprio quel tipo di presidente ad essere il primo grande tifoso”.

