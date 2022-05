TORRE DEL GRIFO: sparito lo stemma in pietra lavica del Calcio Catania

Non vi è più traccia dello stemma in pietra lavica del Calcio Catania che campeggiava all’ingresso secondario del centro sportivo Torre del Grifo Village. E’ quanto rende noto nelle ultime ore la redazione di Sicra Press. La struttura, lo ricordiamo, è chiusa nell’attesa che investitori manifestino un concreto interesse per il rilancio del calcio cittadino. A quel punto il Tribunale emetterebbe un bando per l’assegnazione. Intanto però, alla tristezza e al dolore per la scomparsa della società rossazzurra, si aggiunge il gesto sconsiderato di qualcuno che, evidentemente, non aveva niente di meglio da fare.

