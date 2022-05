VIAGGIO NELLA STORIA DEL CATANIA: 1938-39, la squadra di Degni promossa in Serie B

Il cuore del Calcio Catania ha smesso di battere ma non si potranno mai cancellare i ricordi. Attraverso questa rubrica intendiamo effettuare proprio un viaggio nella storia del Catania. Una storia fatta di gioie, dolori, emozioni, momenti delicati e di grande entusiasmo.

In questi giorni abbiamo parlato dell’inizio di una storia rossazzurra, quando il Catania assunse la denominazione di Società Sportiva Catania prima, di Associazione Fascista Calcio Catania dopo. Restiamo negli anni ’30 per il nono appuntamento della nostra rubrica, giungendo all’annata 1938-39, in Serie C.

Il Catania del Presidente Vittorio Emanuele Brusca disputa il secondo campionato consecutivo di C e si rinforza con gli arrivi di Rodolfo Brondi in mediana, il romano Renato Antolini ed Ermenegildo Alfonsi alle ali, con i terzini Giulio Spanghero e Gino D’Ottavi. Viene confermato come tecnico Giovanni Degni, avente peraltro trascorsi da calciatore del Catania, festeggiando una promozione in B nel 1934.

Etnei inseriti nel girone H a 12 squadre di Serie C, vincendolo con 36 punti in classifica, nettamente staccate Siracusa con 28 punti e Messina 27. Dopo quaranta giorni di attesa parte il girone finale a quattro, lo vince il Catania con 7 punti ed è promosso in Serie B. I tifosi inneggiano ai loro campioni che hanno riconquistato la cadetteria (fonte Tutto il Catania minuto per minuto). Si è trattato della seconda promozione in B nella storia del Catania prima degli anni ’40. L’attaccante ex Modena Enzo Bellini, alla sua seconda stagione in rossazzurro, miglior marcatore etneo in campionato con 12 reti.

Salirono di categoria anche l’Udinese, dopo sette stagioni, il Brescia, che concludeva dopo solo un anno di inferno in C, insieme al Molinella (squadra di un piccolo centro della provincia di Bologna).

