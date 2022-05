EX ROSSAZZURRI – Cabalceta: “Legrottaglie mio mentore. Ho imparato anche da Andujar e altri sudamericani a Catania”

Costaricano di origini salvadoregne, l’ex difensore del Catania Erick Cabalceta, attualmente in forza al San Carlos (club di massima divisione della Costa Rica) e che sogna di vestire la maglia della Nazionale di El Salvador (il C.T. Hugo Perez lo tiene d’occhio), parla dei suoi trascorsi alle pendici dell’Etna ai microfoni elsalvador.com. Ecco quanto evidenziato e tradotto dalla nostra redazione: “Ho come mentore Nicola Legrottaglie, siamo ottimi amici. Sono andato in chiesa con lui, abbiamo condiviso molto. Mi ha aiutato molto e mi ha dato buoni consigli. A Catania ho imparato molto da Nicola, è una persona che mi ha aiutato molto nella mia carriera professionale, lo ringrazio tanto per tutto quello che ha cercato di instillarmi. Andujar mi ha aiutato a giocare e nella capacità di posizionamento in campo. C’era anche una bella atmosfera con Papu Gómez, Maxi López, Gino Peruzzi, l’uruguaiano Rolín, mi hanno insegnato molte cose e guidato sulla retta via”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***