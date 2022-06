NUOVO CATANIA: ci sarà spazio anche per l’azionariato?

Una ventina di giorni fa è stata regolarmente costituita nelle forme di legge l’Associazione ‘Catania Rossazzurra’, la quale intende farsi promotrice di iniziative volte a consentire il coinvolgimento della tifoseria anche nella partecipazione minoritaria del capitale sociale del ‘Nuovo Catania’ attraverso quote di valore minimale e nel rispetto esclusivo delle forme di legge, “con lo scopo primario di valorizzare la città anche attraverso la cultura dello sport”.

L’Associazione non ha ancora dato specifica contezza delle modalità di raccolta, lo farà soltanto qualora l’eventuale nuova proprietà del Catania dovesse decidere di “aprire alla città”. Ecco che si avvicina proprio il momento della scelta, da parte del Comune, del soggetto ritenuto più affidabile al timone etneo. C’è curiosità per capire quale sarà l’approccio adottato nei confronti del popolo rossazzurro e della iniziativa che l’Associazione intende portare avanti. Ricordiamo che l’introduzione dell’azionariato non rappresenta un obbligo, non essendo espressamente indicato all’interno dell’avviso pubblico dell’amministrazione comunale, ma può rappresentare un elemento di valutazione rilevante.

L’Associazione si ritiene pronta a supportare la nuova proprietà fornendo utili strumenti alla tifoseria, la quale fungerebbe anche da organo avente compiti di vigilanza e controllo. Sarà in ogni caso fondamentale che possa ottenere l’attribuzione del titolo sportivo una compagine sociale dalle capacità economiche, imprenditoriali e gestionali all’altezza della piazza.

