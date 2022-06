PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Australiani, occasione irripetibile. Comune scelga per il bene del Catania”

I tifosi in larghissima maggioranza non hanno dubbi, esprimendosi in termini favorevoli relativamente alla candidatura del gruppo australiano Pelligra. I Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori rossazzurri della Curva Sud del “Massimino”, evidenziano il concetto sui social:

“30 miliardi di dollari di capitale, presenze in ogni settore, 225 pagine di business plan, un professionista del campo a rappresentarli come Scibilia – scrivono –. Ed inoltre, prospettiva forte e chiara non sul tentare di prendere Torre del Grifo e ridarlo al Catania, ma il voler prenderlo espresso in maniera limpida e chiara. Ed a proposito di riprendere, l’espressione anch’essa chiara e diretta e imponente di riottenere il logo ed il nome Calcio Catania. Pochi concetti espressi in maniera semplice che racchiudono tutto quanto si voleva sentir dire ogni tifoso del Catania, badando al sodo e all’essenziale. Il resto è mero business”.

“Altri provano a tenere testa sapendo l’enorme potenziale degli australiani, sparando nomi ad effetto, beh possono portare anche Ancelotti, ma non c’è paragone. Gli Australiani non solo si comprano il pane con tutto il Panificio, ma si possono comprare la valle. Signor Bonaccorsi, credo che la scelta sia più ovvia che ovviante. Non perché noi forniamo questo endorsement, ma se fa un giro sui social e legge i vari commenti, la piazza ha già deciso. Questo degli australiani non è un treno che passa una volta sola, ma un treno dorato che la santa provvidenza ha messo di nuovo a disposizione del Catania”. Viene ritenuta “un’occasione storica inimmaginabile, irripetibile e cosa ben più importante a lunghissimo raggio di progettualità e sviluppo”, invitando il Comune a “scegliere per il bene del Catania”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***