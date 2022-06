CATANIA ROSSAZZURRA: ecco il comunicato stampa integrale. Hanno aderito circa 100 associati

Nota stampa costituzione Associazione ‘Catania Rossazzurra’

E’ stata regolarmente costituita nelle forme di legge l’Associazione ‘Catania Rossazzurra’, con lo scopo primario di valorizzare la città anche attraverso la cultura dello sport, inteso questo ultimo come fenomeno sociale.

Nel contingentale momento in cui la città è stata privata della Società Calcistica, che dal 1946 ne rappresentava i colori, l’Associazione si propone anche a scopo di contribuire per la continuazione dello spirito e della tradizione del ‘Catania 46’. L’iniziatva nasce dalla voglia di sostenere un progetto serio per il rilancio del calcio a Catania.

La speanza è che possa ottenere l’attribuzione del titolo sportivo una compagine sociale dalle capacità economiche, imprenditoriali e gestionali tali da poter dare concrete risposte alle legittime aspettative dei tifosi.

Al fine di incoraggiare chi queste capacità ritiene di averle (decidendo dunque di investire nella nona città d’Italia) l’Associazione, sempre che detta compagine lo ritenga opportuno, intende farsi promotrice di iniziative volte a consentire il coinvolgimento della tifoseria anche nella partecipazione minoritaria del capitale sociale del ‘Nuovo Catania’ attraverso quote di valore minimale e nel rispetto esclusivo delle forme di legge.

D’altronde l’azionariato popolare è legge in diversi paesi europei, è proposta di legge in Italia, è incentivato dalla stessa FIGC ed infine è applicato in società da nord a sud: da Roma a Mantova, da Arezzo a Verona fino alla vicinissime Acireale ed Enna…

Ovviamente qualora l’eventuale nuova proprietà del Catania dovesse decidere di “aprire alla città”, l’Associazione darà specifica contezza delle modalità di raccolta del capitale sociale idoneo a raggiungere lo scopo, il tutto da avvenire nelle forme procedurali previste da specifiche normative in materia.

Per dovere di informazione, comunichiamo che hanno aderito all’iniziativa circa 100 associati.

Ecco gli organi sociali:

Presidente onorario: avv. Enzo Trantino

Presidente: avv. Enzo Ingrassia

Vice Presidenti: avv. Andrea Scuderi, dott. Nello Russo, dott. Santino Mirabella

Segretari: dott. Puccio Gennarino, avv. Valentina Distefano

Revisori dei conti: dott. Riccardo Sciuto, avv. Giuseppe Coniglione, avv. Antonio Cardillo

Collegio dei probiviri: dott. Fabio Pagliara, dott. Franco Zuccalà, dott. Sebastiano Sorbello, dott. Nunzio Li Rosi, dott. Luca Di Mauro

Consiglio direttivo: avv. Fabrizio Carbone, avv. Claudio Gslletta, dott. Paolo Riccioli, Angelo Lainò, Gino Astorina, In. Gaetano Fede, Arturo Barbagallo, dott. Enzo Stroscio, Daniele Lo Porto

Addetto stampa: Marco Zappalà

