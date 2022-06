LA GAZZETTA DELLO SPORT: si attendono certezze tra prime mosse, impianti e restauri

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Si avvicina il 18 giugno, data della scadenza dell’avviso volto alla ricerca di manifestazioni d’interesse. Ancora nessuna certezza ma “qualcuno si muove in penombra – assicura Giovanni Finocchiaro per l’edizione locale della rosea – Un gruppo che fa capo a una sede romana, un altro che ha come riferimento un ex Presidente di un club toscano (non la Fiorentina) sembra abbia puntato gli occhi sulla realtà Catania. Sono solo indiscrezioni, non ci sono state manifestazioni d’interesse, ma potrebbero arrivare quanto prima”. Intanto, con riferimento alla situazione legata a stadio e Torre del Grifo, per il ‘Massimino’ a giorni il Comune aprirà il bando per l’aggiudicazione dei lavori per un totale di quasi 6 milioni di euro. “Si aspetta l’atto degli amministratori, poi la ditta che si aggiudicherà i lavori dovrà fare in fretta per permettere l’apertura al pubblico dell’impianto”. Torre del Grifo, invece, “rischia di cadere nel dimenticatoio o peggio ancora in mano ai vandali. Si temono altri raid dopo il furto dello stemma in pietra lavica all’ingresso della porta carraia”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***