EX ROSSAZZURRI – Sannino: “Felice per Catania e i suoi tifosi”

“Sono felice per Catania e i suoi tifosi. Finalmente”. Con queste parole via social, l’ex allenatore rossazzurro Giuseppe Sannino commenta la notizia ufficializzata dal gruppo Pelligra dell’acquisizione del Catania. Ricorderete quando lasciò la sponda rossazzurra della Sicilia il 19 dicembre 2014, in Serie B, e Pablo Cosentino era operativo nella dirigenza del Catania. A Catania Sannino si dimise per contrasti con la società e, all’epoca, disse a mezzo stampa (fonte MeridioNews): “Nel mio lavoro mi sono sempre scontrato da uomo, è il mio carattere. Da uomo sono venuto a Catania e come uomo voglio uscirne”. Aggiungendo: “Ho conosciuto belle persone e una città stupenda, straordinaria, che mi è piaciuta da morire. L’ho vissuta poco ma ci ho corso tanto. Come sapete, la corsa è la mia passione”.

