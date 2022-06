GRELLA: ruolo chiave nel progetto Pelligra

Ha giocato un ruolo decisivo facendo da collante tra il Gruppo Pelligra e Dante Scibilia per arrivare alla proposta, successivamente inviata al Comune di Catania e promossa dall’ente etneo, di costituire una nuova squadra di calcio dall’impronta rossazzurra: parliamo di Vincenzo Grella, australiano di origini italiane, ex calciatore – di ruolo centrocampista – che ha militato nel campionato di Serie A. Tra l’Australia e le collaborazioni professionali con Scibilia, Vincenzo Grella è diventato agente dopo aver appeso le scarpette al chiodo.

Sua l’importante impronta sul progetto redatto in poco tempo ma ricco di dettagli per far ripartire a Catania la macchina del calcio. La sua presenza a Palazzo degli Elefanti per la conferenza stampa che ha sancito l’investitura a Ross Pelligra quale rappresentante del tentativo di rinascita e rilancio calcistico catanese è sicuramente un segnale forte ed inequivocabile dell’imprescindibilità rappresentata da Grella in questo nuovo sodalizio in fase di formazione.

Lecito aspettarsi un’investitura importante all’interno della nuova realtà rossazzurra in allestimento in questi giorni. Il gruppo ha le idee chiare sulla base strutturale da costruire e su cui edificare in seguito completando lo staff di lavoro e la squadra che dovrà affrontare il prossimo campionato di Serie D, Federcalcio permettendo.

