LA GAZZETTA DELLO SPORT – Greco: “Catania mi ha accolto come un figlio, non lo dimentico”

Proprio nei giorni scorsi vi abbiamo parlato della vacanze catanesi di Jean Freddi Greco, sempre legato a Catania ed ai colori rossazzurri. L’edizione locale de La Gazzetta dello Sport indica maggiori dettagli. Greco, attualmente in forza al Vicenza, ha infatti postato sui social foto al centro della città, tra il Duomo e piazza Università: aperitivi, la cena in un noto ristorante in compagnia di amici catanesi, la classica granita. Ma anche la puntatina sul mare di Marzamemi, in particolare sulla spiaggia di San Lorenzo, località turistica del Siracusano che è una sorta di musta per turisti e qualche vip. Concluso lo stage organizzato dalla FIGC, Greco è voluto tornare nei luoghi che ha amato: “Catania mi ha accolto come un proprio figlio, io questo non lo dimentico e ho un senso di gratitudine che va oltre le prestazioni sportive”, le parole del giocatore. “Tornerò da turista”, aveva promesso ai tifosi che lo avevano ribattezzato «il motorino». E ha mantenuto la parola. Selfie e abbracci con chi lo ha incontrato e riconosciuto si sono sprecati.

