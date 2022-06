CATANIA SOCIAL: vacanze catanesi per Greco, sempre grato al popolo rossazzurro

Jean Freddi Greco e Catania, legame destinato a durare nel tempo. Due mesi dopo avere salutato i tifosi rossazzurri a seguito dell’estromissione dei rossazzurri dal campionato, trasferendosi al Vicenza, il jolly ormai ex Catania ha approfittato del tempo libero a disposizione per tornare proprio in Sicilia. Momenti di relax per Greco, testimoniate anche da alcuni scatti pubblicati su Instagram direttamente dal centro storico di Catania. Malgrado l’amarezza dettata dall’epilogo della stagione, ricorderà sempre l’annata appena conclusa per essersi messo in grande evidenza avendo instaurato un rapporto molto speciale con il popolo rossazzurro, a cui sarà sempre grato per l’accoglienza ricevuta e per averlo fatto sentire parte integrante di una vera e propria famiglia.

