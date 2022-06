LA GAZZETTA DELLO SPORT – Pelligra, riunioni e… cena serale

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Il nuovo patron del Catania Calcio Ross Pelligra è sbarcato in città in un tripudio rossazzurro. Prima gli incontri con le istituzioni, poi l’accoglienza dei tifosi allo stadio. “Tra un incontro istituzionale, un bagno di folla, il colloquio con i politici catanesi e le foto ricordo concesse a tantissimi tifosi – si legge – c’è stato anche un momento di relax lontano da telecamere e taccuini. In serata, Pelligra è stato ospite di un noto ristorante cittadino per una cena a base di pesce. Dopo l’abbraccio dei suoi conterranei, anche un menù con odori e sapori di Sicilia”. E Ross “ha apprezzato anche questo aspetto di una Catania che adesso può finalmente sognare la rinascita dopo aver vissuto mesi terribili”.

