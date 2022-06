L’EDITORIALE – Catania attende risposte chiare. Il rilancio passa dalla qualità del progetto

Quella trascorsa rispetto all’editoriale di sette giorni fa è stata una settimana ricca di avvenimenti, molto intensa e portatrice di importanti novità. Sabato è scaduto il termine imposto dal Comune al momento della pubblicazione della manifestazione di interesse: cinque sono le realtà che si sono proposte per la costituzione di una nuova squadra di calcio.

Per semplici appassionati, tifosi di sempre e addetti ai lavori è il momento della riflessione e delle analisi che anticipano il lavoro – già in atto – del Comune per pervenire ad una decisione circa la realtà più solida e strutturata a cui affidare il compito, sicuramente stimolante ma anche colmo di responsabilità, di rilanciare calcisticamente parlando (in realtà non soltanto) la città etnea dopo anni di disastri e delusioni.

Le prime impressioni al Comune hanno riferito di “realtà tutte ben strutturate e con buon potenziale”. A seguito del suono del gong alcuni di questi gruppi hanno deciso di restare nel silenzio, altri invece hanno voluto presentarsi alla città o fornire alcuni dettagli circa componenti del proprio comparto tecnico.

Il gruppo Pelligra ha trovato molte adesioni tra i tifosi, in primis per la presenza in rappresentanza dell’esperto commercialista nell’ambito, Dante Scibilia, e poi per il comunicato capillarmente diffuso in cui il vertice del gruppo ha voluto spiegare già le motivazioni che hanno portato alla risposta rispetto all’invito diramato dal Comune, oltre ad aver delineato alcuni dei principali obiettivi da raggiungere. Anche in questo caso si è registrato un plebiliscito di adesioni. Molto attivo anche il gruppo capeggiato da Fabio Maestri che ha annunciato invece i nomi degli eventuali allenatore e responsabile del settore giovanile, rispettivamente Gaetano Auteri e Davide Baiocco, quest’ultimo grande bandiera rossazzurra e uomo particolarmente apprezzato dalla città per il suo alto spessore morale e il suo senso di appartenenza alla causa catanese.

In questa fase comunque, al di là delle comunicazioni ritenute più o meno azzeccate, è ovviamente da ricercare nelle credenziali delle papabili nuove proprietà, nelle identità dei suoi componenti, il punto focale su cui la gente attende delle risposte molto chiare.

Non vanno dimenticati gli altri gruppi, ovvero quello rappresentato da Luca Giovannone (Osmosi Spa) e quello che fa riferimento alla Mmr Cinema, oltre al gruppo di imprenditori rappresentati da Antonello Mascali. Nel loro caso vedremo se nei prossimi giorni saranno diramate note ufficiali o se aspetteranno invece il pronunciamento del Comune.

Qualunque scelta verrà presa dovrà osservare, come già annunciato dai componenti della giunta comunale, la necessità di rilancio per Catania da ricercare nella qualità del progetto presentato sia nei termini della disponibilità economica, sia negli investimenti occupazionali alla ricerca delle più alte competenze ai fini del raggiungimento degli obiettivi sportivi proiettati già nel professionismo.

