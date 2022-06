MERCATO: gli svincolati dal Catania continuano a cercare squadra, pista Avellino per Albertini

La cancellazione del Calcio Catania dai ranghi federali ha determinato lo svincolo automatico di tutti i componenti della rosa, includendo il settore giovanile. Un patrimonio andato perduto e calciatori che lavorano per trovare nuova sistemazione. Tra questi, Alessandro Albertini. Il terzino veneto è reduce da mesi importanti in rossazzurro, avendo preso possesso della fascia destra. Il passaggio di Luca Calapai al Crotone a gennaio aveva di fatto consegnato ad Albertini la maglia da titolare, lui ha sfruttato nel migliore dei modi l’occasione. Adesso per Alberini si registrano contatti con società importanti di Serie C. In particolare, secondo quanto informano i colleghi di tuttoc.com, l’Avellino valuta il profilo dell’ormai ex giocatore rossazzurro. In attesa che si costituisca un nuovo Catania, continuiamo ad assistere ai movimenti di mercato dei calciatori senza contratto, vogliosi di ripartire dopo il drammatico epilogo stagionale sotto l’Etna.

