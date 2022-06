QUOTIDIANO DI SICILIA – Scibilia: “Devono parlare i fatti…”

Le ultime ore sono state un susseguirsi di fatti significativi, uno in particolare che trascina con sé alte aspettative e propositi di rilancio da parte della città: la presenza a Catania di Dante Scibilia, arrivato alle falde dell’Etna non per un soggiorno di piacere ma bensì per lavoro, proprio in vista della chiusura della procedura di invio di manifestazioni di interesse per un nuovo club di calcio. “Se questa è una coincidenza… Ma ovviamente tale non è”, riporta l’edizione online del Quotidiano di Sicilia (QdS.it).

Lo stesso Scibilia ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione ribadendo che “devono parlare i fatti”. Un approccio che piace e che rimanda ogni giudizio al suono del gong previsto dal Comune nel suo avviso. “Chiaro che la mente di tifosi e addetti ai lavori sia andata a ragionare su Tacopina e Pallotta – si legge –, il primo aveva portato con sé Scibilia a Catania nel momento in cui si era palesato il proposito di acquistare il Calcio Catania, di Pallotta si è parlato in chiave Palermo, ma chissà che la sua azione non possa compiersi qualche chilometro più in là. Vedremo, in ogni caso, perché tutti i dubbi saranno dissipati a breve in maniera definitiva”.

