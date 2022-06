IL SINDACO: “Scelte saranno operate nell’interesse esclusivo di Catania e dei catanesi”

Il Sindaco di Catania Salvo Pogliese, attualmente sospeso, commenta così l’interessamento manifestato da cinque gruppi per la ripartenza del calcio cittadino:

“Sono molto soddisfatto della risposta alla manifestazione d’interesse del Comune di Catania per la ricerca di soggetti disponibili a far ripartire il calcio nella nostra Città. Cinque proposte, alcune delle quali sembrano di altissimo profilo.

Una procedura fino a questo momento condotta in maniera ineccepibile, per la quale mi sento di ringraziare il vice Sindaco Roberto Bonaccorsi, l’Assessore allo sport Sergio Parisi e i dirigenti e funzionari comunali che hanno lavorato e lavoreranno nei prossimi giorni per esaminarle”.

“La vicenda del fallimento del Calcio Catania 1946 è una ferita che fatica a rimarginarsi, ma i Catanesi meritano di rivedere un Massimino fremente di passione e colori rossazzurri.

Un Massimino presto rinnovato, con la procedura di gara già avviata, con il relativo stanziamento da 6,5 milioni di euro, e una squadra che vestirà i nostri colori e le cui gesta non si esauriscono dentro il rettangolo di gioco: il calcio è immagine, marketing territoriale, occupazione, aggregazione e identità.

Adesso incrociamo le dita, nella certezza che tutte le scelte saranno operate nell’interesse esclusivo di Catania e dei Catanesi”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***