ASS. PARISI: “La città di Catania vive una favola con Pelligra. Ci sono tante aspettative”

Spazio anche alle parole dell’assessore allo sport del Comune di Catania Sergio Parisi, intervenuto nella conferenza stampa che si è tenuta ad Acicastello:

“Da tifoso continuo a vivere una favola grazie al Gruppo Pelligra e tutti colroo che si stanno spendendo per rilanciare il calcio a Catania, ma è la favola di tuta la città di Catania, addetti ai lavori e non. Questa fortuna di avere il Gruppo Pelligra a Catania, che investe sul calcio e ha la voglia di farlo anche in altri settori, è motivo d’orgoglio e deve esserlo per tutta la città di Catania. Ma è già motivo d’orgoglio che ci siano state cinque manifestazioni d’interesse, ricordando che alcuni mesi addietro eravamo sfiduciati. Questo deve essere un vanto per la nostra città che è stata al centro dell’attenzione di grandi gruppi, che ringraziamo per essersi spesi. Catania vale, per la nostra storia, tradizione, per tutti gli atleti che hanno calcato i nostri campi di gioco e tutti i tifosi, che aspettano il rilancio”.

“Ci sono tante aspettative, noi abbiamo fatto la nostra parte come Amministrazione. Rivolgo un ringraziamento anche ai giornalisti, che saranno i principali protagonisti nel veicolare il progetto e hanno sostenuto la nostra azione nella manifestazione d’interesse portata avanti con massima serietà e rispetto delle regole facendo un lavoro certosino con il sindaco facente funzioni. Il preannunciato restyling dello stadio ha stimolato gli imprenditori a presentare la manifestazione d’interesse. Ci abbiamo lavorato con Salvo Pogliese per tanti mesi, il 29 luglio si concluderà la gara per la riqualificazione dello stadio e penso sia stato un ulteriore passo nel testimoniare quanto Catania sia in movimento per il calcio, che non è solo andare vedere la partita ma veicolo di rilancio per la stessa città”.

“Rosario Pelligra in questi giorni si è rivolto anche ai ragazzini, con l’idea che il rilancio della città passi da loro e dai settori giovanili. Questo è il pane sul piano politico e del rilancio della città soprattutto anche attraverso un riscatto sociale perchè la nostra città ha bisogno di questo, di lavorare sui nostri ragazzi che sono il futuro di Catania. Ringrazio di cuore Rosario Pelligra per la sua disponibilità. Vincenzo Grella è una sorpresa sul piano umano e della prospettiva. E’ la persona giusta. Non tralascio Dante Scibilia, motivo di certezza per il suo trascorso, la sua professionalità. Complimenti anche ai professionisti che in precedenza hanno dato tanto al Calcio Catania. Catania è al centro del mondo, partiamo da una Serie D ma è come se fosse il prossimo campionato di A, questo è un vanto per la storia della città”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***