PELLIGRA: “Voglio portare il Catania ai fasti di un tempo e oltre, costruendo qualcosa per le nuove generazioni”

Parola a Ross Pelligra, tornato a Catania a distanza di qualche settimana dalla presentazione al Comune ed alla partecipazione alla Giornata dell’Orgoglio Rossazzurro:

“Sono davvero onorato di essere qui a Catania. Nelle ultime tre settimane si è lavorato duro, Vincent in particolare affinchè fosse allestito il gruppo di lavoro. Ringrazio tante persone a cominciare da Salvo Vitale, proprietario dell’hotel che ci ha accolto. Voglio ringraziare anche l’assessore allo sport del Comune Sergio Parisi per il suo lavoro incessante e per avere reso il nostro più agevole. Ringrazio tanto Mark Bresciano, un amico fidato, un fratello. Abbiamo svolto molti lavori in Italia insieme. La sua presenza mi rende più fiducioso. Sento la sua passione per la Sicilia e per il calcio. Sono davvero grato di averlo al mio fiancio. Ringrazio il già citato Grella, che lavora duramente sin da quando ci siamo incontrati in Australia, penso non abbia dormito una notte da allora. Ringrazio, tra gli altri, Dante Scibilia, il mio advisor e consulente per gli affari finanziari, è una fortuna averlo al mio fianco in questo progetto. Abbiamo anche molta fiducia per il lavoro che svolgeranno il Direttore Generale Luca Carra e il Direttore Sportivo Antonello Laneri. La scelta è stata concordata con il mio Consiglio d’Amministrazione, Vincenzo Grella si trasferirà qui per vivere più da vicino l’esperienza.

“Nelle ultime settimane abbiamo lavorato per costruire un team dirigenziale che fosse capace di portare avanti il progetto focalizzando l’attenzione sui tifosi e il territorio, al servizio delle nuove generazioni. Portando il Catania non solo ai fasti di un tempo, ma oltre. Rispetto il lavoro svolto in precedenza, ma io intendo andare oltre me stesso. Consapevole che il Catania appartiene ai tifosi, alla gente del posto, alla comunità imprenditoriale. Ho intenzione di ascoltare tutti, le decisioni saranno prese da me e dal team dirigenziale che ho costituito ma ascoltando anche le necessità della piazza. Sono notoriamente qualcuno che butta già quello che è stato costruito perchè non mi piace stare in una zona di comfort, il messaggio che mando al calcio italiano è di voler costruire qualcosa per le prossime generazioni”.

“Torre del Grifo? Dobbiamo attendere i tempi della procedura della Curatela, stiamo valutando anche altre opzioni per non compromettere il lavoro della squadra, siamo molto rispettosi. Ci interessa ma valutiamo anche altre opzioni. Brand Catania? Ci sono delle strategie perchè il brand possa rispecchiare le caratteristiche specifiche del Catania e la mia visione, potendo coinvolgere i tifosi. Per quanto riguarda lo stadio dovranno essere fatte delle migliorie. E’ anche visibile dalla tv che bisogna lavorare in modo che possa essere più integrato lo stadio con il pubblico”.

“Quando si costruisce una società si tiene conto delle abilità di ciascuno del personale ma anche del ruolo che andrà a ricoprire. Grella è una persona molto capace che ha sempre vissuto nel contesto calcistico ed è stato una bandiera dei suoi tempi. Anche nella scelta del personale che verrà terremo in considerazione questo background, l’aver respirato e vissuto il calcio. Noi abbiamo bisogno di persone con questa passione. Io sono davvero molto grato che abbia accettato l’incarico, ha avuto bisogno di un pò di persuasione però è andato tutto a buon fine. Una persona della sua esperienza, che ha vissuto il calcio e lavorato nel settore privato è veramente preziosa perchè lui è stato dall’altra parte, conosce quindi i calciatori. Può essere molto utile anche nella relazione con i tifosi. Sono davvero onorato che abbia accettato l’incarico, abbiamo bisogno di persone come lui”.

