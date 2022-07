BRESCIANO: “Italia mia seconda casa. In bocca al lupo, Catania”

Qualche battuta da parte di Mark Bresciano, uomo di fiducia di Ross Pelligra e Vincenzo Grella, durante la conferenza di presentazione del progetto Catania SSD: “Sono molto felice di tornare in Italia, è sempre stata la mia seconda casa. Ho vissuto 14 giorni anni qui, ho i bambini nati in Sicilia, sono loro che mi spingono sempre a tornare, specialmente in Sicilia, e ne sono contento. Voglio dare un grosso in bocca al lupo al Catania ed a questo gruppo di lavoro. Vincenzo Grella e Ross Pelligra li sento spesso, hanno impiegato tanto sudore e sacrificio. Ringrazio inoltre le persone che lavorano dietro le quinte, con passione e amore. Conosco il calcio, per avere successo servono anche loro”.

