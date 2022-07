CARRA: “Catania ha potenzialità incredibili, mi ha convinto la serietà del progetto”

Luca Carra, neo dirigente del Catania, torna sulla decisione di accettare la proposta del Gruppo Pelligra, consapevole che bisogna lavorare tanto nella costruzione della nuova società che si appresta a ripartire dal campionato di Serie D: “C’è da lavorare tanto, questa situazione l’ho già vissuta. Tra le cose primarie da risolvere abbiamo anche la ricerca degli uffici, e non è una battuta. Inoltre chi arriva a Catania deve farlo in un centro sportivo di alto livello perchè questo serve a trasmettergli il messaggio di essere arrivati in una società davvero importante. A me piace vincere, quello che è stato fatto a Parma (triplo salto consecutivo dalla D alla A) dà tantissime soddisfazioni. Catania ha delle potenzialità incredibili ed è possibile anche qui togliersi delle grandi soddisfazioni perchè questo è il progetto di una società seria, un progetto non improvvisato ma ragionato. E poi c’è la voglia del Presidente di fare non solo calcio, ma anche qualcosa per la città. Componenti fondamentali per poter lavorare con serenità e motivazioni”.

