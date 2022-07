CATANIA: chi siederà in panchina? Tanti rumors, bisogna ancora attendere

“Non è una decisione che prenderò a cuor leggero”. Il Vice Presidente del Catania Vincenzo Grella, con queste parole rilasciate in conferenza stampa, ha lasciato intendere quanto sia importante per la società rossazzurra la scelta della guida tecnica per la stagione sportiva 2022/23. Servirà un allenatore all’altezza della piazza e di un campionato di Serie D che si presenterà con non poche insidie. Fabio De Sanzo ed Ezio Raciti sono i nomi usciti con maggiore insistenza da diversi giorni, ma attenzione alle possibili sorprese. Depennati dalla lista Michele Pazienza (“bloccato” dal Cerignola) e Marco Marchionni (confermato ufficialmente dal Novara), Grella avrebbe contattato anche tecnici con esperienza in B. Con la nomina di Luca Carra in qualità di Direttore Generale, da non scartare ad esempio l’ipotesi di puntare su uno degli allenatori in contatto con lo stesso dirigente nel corso della fortunata avventura a Parma: Luigi Apolloni (che ha poi effettivamente guidato i ducali), Eugenio Corini o Delio Rossi tanto per citarne alcuni. Si va dall’idea di puntare su un profilo che conosca bene la D ad altri con esperienza acquisita nelle serie superiori ma in possesso delle caratteristiche necessarie per affrontare un campionato di D in una piazza come Catania. Bisogna ancora aspettare. Di rumors ce ne sono tanti, manca poco per sciogliere finalmente le riserve.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***