CATANIA: conferenza stampa attesa nei prossimi giorni

Dopo che Pelligra Group Pty Ltd ha annunciato, a Venezia, la costituzione della società calcistica con sede a Catania pronta a richiedere l’iscrizione al campionato di Serie D 2022/23, a stretto giro di posta si terrà una conferenza stampa in città. Conferenza che sarà indetta successivamente all’invio degli atti per l’iscrizione al registro delle imprese e all’effettuazione degli ulteriori adempimenti necessari. Dopo avere ufficializzato anche la composizione del Consiglio d’Amministrazione della SSD Catania, c’è attesa per conoscere gli sviluppi ulteriori del progetto e l’ufficializzazione delle prossime cariche all’interno della società. In primis la scelta del Direttore Generale e Sportivo (rispettivamente Alessandro Zarbano e Antonello Laneri?), ma anche la nuova guida tecnica con un allenatore che sposi le idee e la filosofia della nuova dirigenza dimostrandosi all’altezza di una piazza importante come Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***