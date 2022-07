CATANIA: via ai prossimi passaggi burocratici nell’immediato

E’ rinato ufficialmente il calcio alle pendici dell’Etna. Primo step molto importante portato a termine della nuova proprietà del Catania, che ha consentito al Comune – come spiegato dall’assessore allo sport Sergio Parisi – di procedere con l’invio alla Federcalcio del provvedimento formale di individuazione del soggetto idoneo a far ripartire l’attività calcistica nella città dell’Elefante. Il prossimo passaggio sarà la registrazione alla Camera di Commercio di Catania per poi procedere con gli adempimenti per l’iscrizione al comitato regionale e alla Lega Nazionale Dilettanti. Passaggi burocratici necessari sulla base delle regole e delle determinazioni federali, con la FIGC che avrà anche il compito di fornire alla neonata società rossazzurra indicazioni e modalità relative all’esborso finanziario da sostenere (probabilmente pari a circa un milione di euro) ai fini dell’iscrizione della SSD Catania al prossimo campionato di Serie D in sovrannumero.

