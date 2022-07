EX ROSSAZZURRI – Russini: “Carico e ambizioso dopo una stagione conclusa in modo immeritato a Catania”

“Dopo mesi di attesa finalmente inizia una nuova avventura con un club prestigioso… Mettersi alle spalle una stagione conclusa anzitempo in modo immeritato e ripartire piú carico e ambizioso di prima, per raggiungere tanti obiettivi…”. Parole di Simone Russini su Instagram dopo avere accettato la proposta del Padova. L’esterno offensivo ritrova in Veneto il laterale Andrea Zanchi, con cui ha condiviso proprio l’esperienza di Catania, dove è riuscito a mettersi in grande evidenza conquistando l’affetto del popolo rossazzurro.

