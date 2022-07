I tifosi del Catania sono stati chiamati ad esprimere una preferenza e partecipare alla scelta del simbolo che rappresenterà il club in questa fase di rinascita. Due le soluzioni proposte dal catanese Giuseppe “BOB” Liuzzo, dal 2014 docente di Brand Design e dal 2016 coordinatore del corso triennale di Graphic Design presso il prestigioso istituto IED di Milano. In entrambi i casi spiccano i colori rossazzurri, la raffigurazione di un elefante colorato di nero su sfondo bianco e la scritta 1946, anno che sancì la nascita ufficiale del “Club Calcio Catania”. Sembra che la maggioranza dei tifosi intenda esprimersi favorevolmente in merito alla proposta “B”. Si tratta, comunque, di uno stemma temporaneo precisando l’impegno a recuperare, non appena giuridicamente e tecnicamente possibile, la disponibilità del logo e della denominazione che hanno caratterizzato il recente passato calcistico catanese.

