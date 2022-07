PELLIGRA: “Catania, potenziale sinergia con Adelaide United. Sopraffatto dall’entusiasmo dei tifosi”

Intervistato dal portale australiano ftbl.com.au, Ross Pelligra rilascia alcune dichiarazioni interessanti che si riferiscono all’inizio dell’esperienza da Presidente del Catania ed alla trattativa (non ancora andata in porto) per l’acquisizione dell’Adelaide United, club della massima divisione australiana. Ecco quanto evidenziato:

“Se il discorso con l’Adelaide andrà avanti, collegheremo sicuramente i due club, ma in questa fase non posso dire tanto, se non che ci sarebbe una potenziale sinergia tra le squadre. L’Australia ha molti talenti in crescita e spesso hanno solo bisogno di un palcoscenico più grande su cui svilupparsi. La Sicilia è la terra natale dei miei genitori e tra i tifosi del Catania c’è il desiderio di riportare il club nuovamente ‘sulla mappa’, sono felice di farne parte. Ho potuto riscontrare, andando in giro e incontrando le persone, cosa significhi il Catania per loro e per la comunità. Sono stato sopraffatto dalla risposta positiva che ho avuto. Vogliamo raffinare qualche diamante grezzo e diventare una società che produca giocatori di qualità, proprio come hanno fatto in passato. Stiamo ricostruendo un club e una squadra con l’obiettivo di riportarli dove si trovavano nei giorni di gloria. Potremo arrivarci ma servirà un lavoro molto duro, ricostruendo dalle radici. Cerco campioni e leggende per rilanciare il Catania. Vince Grella riferirà a me stesso e al CdA, sono entusiasta delle sfide che ci attendono con i giusti esperti e consulenti. Sono abbastanza giovane (40 anni) per andare oltre: tutto questo fa parte di un piano a lungo termine che richiede molte energie”.

