DALL’AUSTRALIA: “Pelligra e il grande Socceroos Grella fanno rinascere il Catania”

Il portale sportivo australiano keepup.com.au dà risalto alla notizia della costituzione della società SSD Catania controllata dal Gruppo Pelligra. Si legge in particolare che “la rinascita del Catania in Serie D include un titolare australiano e il grande Socceroos Vince Grella”. Quest’ultimo, che ricopre l’incarico di Vice Presidente e Amministratore Delegato rossazzurro, è uno dei simboli del calcio d’Australia avendo vestito anche la maglia della Nazionale. Il termine ‘Socceroos’ deriva dalla fusione delle parole ‘soccer’ (in italiano calcio) e ‘kangaroos’ (in italiano canguri). “Il Catania ha militato nella massima serie in 17 occasioni – si legge -: la stagione 2013-14 ultima in Serie A. Mentre tecnici del calibro di Diego Simeone, Sinisa Mihajlovic, Marco Giampaolo, Vincenzo Montella, Walter Zenga e John Toshack hanno allenato il club”. Spazio anche alle parole entusiastiche di Ross Pelligra, orgoglioso e felice, determinato a «sviluppare un programma vincente» per la città di Catania con professionisti che definisce «altamente qualificati», consapevole della responsabilità di rappresentare un club «che appartiene alla sua gente».

