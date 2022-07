EX ROSSAZZURRI – Sottil: “La gavetta mi è servita. Arrivo in Serie A con grande determinazione e voglia”

Contratto annuale per la sua prima esperienza da allenatore in Serie A. L’ex rossazzurro Andrea Sottil torna a Udine dopo essere stato grande protagonista con la maglia bianconera friulana in passato, cominciando questa nuova avventura con tanto entusiasmo. Nello staff anche altri ex Catania: il preparatore atletico Christian Bella, il vice Gianluca Cristaldi ed il match analyst Salvatore Gentile.

“Ognuno ha il proprio percorso e lo deve seguire secondo l’istinto e l’obiettivo che si è posto. Io mi sono sempre posto l’obiettivo di fare il primo allenatore – le parole di Sottil alla televisione ufficiale dell’Udinese Calcio riprese da picenotime.it -. Ho sempre deciso di seguire quello che ho fatto da calciatore, ho sempre puntato su me stesso, quello che ho ottenuto me lo sono conquistato. Questo percorso mi è servito molto e sono convinto che la gavetta aiuti a gestire bene i gruppi. Arrivo in un top club, ma nelle categorie più basse ti devi arrangiare. Lo dico perché mi è servito e sono arrivato oggi in Serie A grazie alla chiamata dei Pozzo. Mi sento un allenatore pronto, il bagaglio che ho mi fa sentire pronto”.

“Nel mio percorso ho fatto un po’ tutti i moduli. Non è sempre semplice costruirsi la squadra con le caratteristiche che ti piacciono. Sono i giocatori che ti indicano la strada tattica. Per me non è un problema, credo che un allenatore oggi debba sapere interpretare più chiavi tattiche. L’ho fatto a Siracusa, a Gubbio, a Catania. Io ho una grande determinazione, voglia, passione di forgiare una squadra competitiva e coraggiosa. Bisogna lavorare duramente, ma questa squadra ha tutte le carte per far divertire i nostri tifosi e portare avanti un campionato importante”.

